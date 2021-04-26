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Власти Киева оценили убытки бюджета из-за карантина с начала года в 2,5 миллиарда

Власти Киева оценили убытки бюджета из-за карантина с начала года в 2,5 миллиарда

С начала 2021 года из-за карантинных ограничений городской бюджет Киева недополучил уже свыше 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"В прошлом году город недополучил 5 млрд грн поступлений в бюджет. За первый квартал этого года – уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие средства. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом", – сказал Кличко.

Вместе с тем мэр столицы отметил, что введенные жесткие ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.

"Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели, и на проезд в городском транспорте и закрытие ресторанов и кафе – дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе", – сказал Кличко.

В то же время он призвал не пренебрегать карантинными правилами на Пасхальные праздники, ведь в Киеве до сих пор высокая смертность от вируса и много тяжелых больных.

Автор: 

бюджет (1799) КМДА (862) Київ (4670)


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Нет, это не власти Киева. Если бы это были власти, то убытков бы не было.
Это опомозг оценил результат своей опомозглости , под руководством главного опмозга нашего правительства А.Б.Авакова.
Только так и никак иначе.
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26.04.2021 20:40 Відповісти

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