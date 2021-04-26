Власти Киева оценили убытки бюджета из-за карантина с начала года в 2,5 миллиарда

С начала 2021 года из-за карантинных ограничений городской бюджет Киева недополучил уже свыше 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"В прошлом году город недополучил 5 млрд грн поступлений в бюджет. За первый квартал этого года – уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие средства. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом", – сказал Кличко.

Вместе с тем мэр столицы отметил, что введенные жесткие ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась.

"Я могу сказать, что ограничения, которые мы ввели, и на проезд в городском транспорте и закрытие ресторанов и кафе – дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе", – сказал Кличко.

В то же время он призвал не пренебрегать карантинными правилами на Пасхальные праздники, ведь в Киеве до сих пор высокая смертность от вируса и много тяжелых больных.