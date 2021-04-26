БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4840 відвідувачів онлайн
Новини
682 0

Власти Киева на три дня ограничили движение по Крещатику

Власти Киева на три дня ограничили движение по Крещатику

На ул. Крещатик частично ограничено движение транспорта до 17:00 среды, 28 апреля.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА.

"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик", – сказано в сообщении.

Автор: 

Київ (4670) Київавтодор (160) Хрещатик (12)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 