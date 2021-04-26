Власти Киева на три дня ограничили движение по Крещатику

На ул. Крещатик частично ограничено движение транспорта до 17:00 среды, 28 апреля.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА.

"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик", – сказано в сообщении.