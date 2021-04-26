Выставленный на продажу "Идея Банк" получил 225 миллионов прибыли

Чистая прибыль "Идея Банка" (Львов) по итогам 2020 года составила 225 млн грн, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (378 млн грн).

Согласно отчетности банка, чистый процентный доход банка за год вырос на 4% (до 1,68 млрд грн), а чистый комиссионный – на 22% (до 133,68 млн грн), передает Интерфакс-Украина..Активы банка за 2020 год уменьшились на 6% – до 5,08 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 9% (до 3,79 млрд грн).

Обязательства банка за соответствующий период сократились на 7,3% – до 4,15 млрд грн, в том числе счета клиентов – на 8,7%, до 3,83 млрд грн.

Согласно отчетности, собственный капитал банка за девять месяцев увеличился на 0,5% – до 932 млн грн, а уставный сохранился на уровне 298,74 млн грн.

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. уже более года безуспешно пытается продать украинский "Идея Банк".

В частности, Getin Holding S.A. 5 февраля 2021 года подписал договор о намерениях с неназываемым украинским покупателем о продаже 100% "Идея Банка". Согласно данным источников на рынке, вероятным покупателем банка выступал "Альфа Банк", однако 1 апреля польская компания сообщила, что сделка не состоялась.

Ранее, в июне 2020 года, инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, в начале января 2021 года власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2021 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Идея Банк" занимал 25 место (7,94 млрд грн) среди 73 действующих банков.