"Интерпайп" Пинчука в 2020 году увеличил EBITDA на 6% и сократил чистый долг до $12 миллионов

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2020 году получила $273 млн EBITDA, что на 6% превышает показатель предыдущего года.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пресс-релизу, подготовленному на основании консолидированной отчетности компании за 2020 год, за год ее выручка снизилась на 23% - до $865 млн, капитальные инвестиции - на 26%, до $44 млн.

При этом чистый долг уменьшился до $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся до 0,1x.

"Несмотря на турбулентность и сложные условия на всех рынках в 2020 году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть и газ, "Интерпайп" продемонстрировал стабильные финансовые результаты, превысив показатели предыдущего года", - отмечается в релизе.

Так, показатель EBITDA в 2020 году составил $273 млн, что на 6% выше по сравнению с 2019-м, за счет географической и продуктовой диверсификации, а также увеличения продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Несмотря на сокращение общей выручки на 23%, продажи ключевой продукции группы – линейных труб и OCTG с премиальными и полупремиальными соединениями – показали устойчивость.

Компания также нарастила продажи колесных пар на 33% благодаря инвестициям в дополнительные производственные мощности и за счет роста продаж на европейском, североамериканском и азиатских рынках.

В этот же период "Интерпайп", сохранив приверженность к осторожной финансовой политике, выплатил практически все свои долговые обязательства и снизил коэффициент чистого левереджа (чистый долг к EBITDA) до 0,1x по состоянию на 31 декабря 2020 года (по сравнению с 0,6x на 31 декабря 2019 года).

Гендиректор компании Фади Храйбе констатировал, что в 2020 году пандемия COVID-19 принесла неопределенность в мировую экономику.

"Но ключевые рынки восстанавливаются после падения быстрее, чем ожидалось. В то же время "Интерпайп" укрепил свои позиции на рынках премиальной продукции, заключив ряд значимых контрактов, например, с турецкой TPAO на поставку соединений UPJ-F, с эмиратским ADNOC на поставку линейных труб и с немецким ж/д оператором Deutsche Bahn на поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов. "Интерпайп" улучшил свои финансовые результаты и структуру капитала, нарастив EBITDA и полностью выплатив реструктуризированный долг в январе 2021 года, который включал еврооблигации на сумму $309 млн со сроком погашения в 2024 году. Сейчас левередж компании находится на беспрецедентно низком уровне как для отрасли, так и для страны", - подчеркнул топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, "Интерпайп" подтверждает свою приверженность к дальнейшему устойчивому развитию, увеличению производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, ж/д колес и колесных пар для рынков, не входящих в постсоветское пространство, а также собственных разработок – OCTG-труб с премиальными и полупремиальными соединениями.

Кроме того, компания продолжает реализацию новых инвестиционных проектов: строительство нового цеха по производству колесных пар, модернизация термоотдела, установка нарезных линий.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".