Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы в Албанию

Авиакомпания SkyUp с 25 апреля рейсом Киев-Тирана открыла регулярное авиасообщение с Албанией.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Албании.

"25 апреля Посол Украины в Республике Албания Владимир Шкуров принял участие в торжественной встрече 150 туристов первого регулярного рейса Киев - Тирана авиакомпании SkyUp", – сказано в сообщении.

Как отмечается на интерактивной карте МИД, в Албанию разрешено свободно путешествовать без необходимости предъявлять негативные ПЦР-тесты и отбывать карантин. Проверка состояния здоровья проводится выборочно в пунктах пересечения границы.

В то же время в условиях пандемии авиакомпании вводят свои условия и правила пребывания на борту самолета, в этой связи рекомендуется проверять требования перевозчиков.

Как сообщалось, SkyUp в летней навигации 2021 года планирует запустить в столицу Албании Тирану авиарейсы сразу из четырех городов Украины - Киева, Харькова, Львова и Запорожья. В пик сезона лоукостер будет выполнять на всех маршрутах сразу по 11 рейсов в неделю.