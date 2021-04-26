Дело сына Гладковского передали в суд, – НАБУ

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении лица, подозреваемого в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором государственной компании "Укрспецэкспорт".

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, речь идет об одном из восьми возможных участников коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Действия фигуранта квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием").

По данным следствия, благодаря усилиям обвиняемого в 2015-2017 года ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это – не единственный случай противоправной деятельности. Остальные факты расследуются.

Как сообщалось, 21 апреля Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск сына экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря, поскольку он систематически не являлся по вызову в прокуратуру. После этого, 26 апреля он явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Там ему был вручен обвинительный акт и в ближайшее время обвинительный акт должны были направить в суд для рассмотрения по существу.

21 декабря 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Игорю Гладковскому в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Напомним, в феврале 2019 года команда журналистских расследований Bihus.Info представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" (в том числе "Оптимумспецдеталь) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам причастны экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.