Использовавшийся для поставок воды в Крым канал передадут Минагрополитики

Северо-Крымский канал переходит в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, он будет использован для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области.

Об этом заявил глава министерства Роман Лещенко, передает Интерфакс-Украина.

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области. Что касается Крыма, то отмечу: восстановление водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни с стороны Минагрополитики, ни Министерства окружающей среды", – отметил министр.

По словам Лещенко, в последнее время со стороны РФ осуществляется целенаправленное информационное нагнетание вокруг темы возобновления водоснабжения во временно оккупированный Крым. В частности, в СМИ распространяется ложная информация о том, что Госводагентство переходит в подчинение Госрыбагентства и якобы последние ведут активные переговоры с Российской Федерацией по поставкам пресной воды в Крым.

"Хочу заверить: Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях – Херсонской, Одесской и Николаевской", – подчеркнул министр.