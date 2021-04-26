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Новини
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Украина размещает евробонды на $1,25 миллиарда под 6,9% годовых, – СМИ (обновлено)

Украина размещает евробонды на $1,25 миллиарда под 6,9% годовых, – СМИ (обновлено)

Министерство финансов Украины размещает 8-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan.

Изначально ориентир доходности выпуска был установлен на уровне 7-7,25%, однако в процессе размещения он снизился до 6,875% годовых.

Спрос на долговые бумаги Украины, по последним данным, превысил $3,3 млрд. Объем размещения составляет $1,25 млрд.

Финальные параметры сделки будут определены в понедельник.

В Министерстве финансов отметили, что пока не комментируют эту информацию. Источник в правительстве уточнил, что официальное сообщение об итогах размещения ожидается после прайсинга.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина надеется получит от США в 2021 году новые гарантий по еврооблигациям на $1 млрд, что позволило бы рефинансировать выпуск еврооблигаций на такую же сумму под гарантии США от 2016 года. Эти облигации нужно погасить в мае 2021 года. 

Однако в посольстве США тогда отмечали, что страна уже несколько лет не выдает гарантий по суверенным еврооблигациям третьих стран, на предоставление которых надеется Минфин Украины. 

Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.

Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
держборг (1084) Мінфін (2917) облігації (1462) євробонди (628)


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Топ коментарі
+12
Неплохо занять под 7-7,25% годовых в долларах. А тот же ПриватБанк берет у населения под 0,01%!
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26.04.2021 16:44
+7
Нормальным людям ясно все было с первого дня, а зескот не понимает разницы между миллионом и миллиардом, для них это одинаково.
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26.04.2021 19:19
+4
ну и чем они "гордятся"? деньги занимают, а бюджет - деребанят... "можно хорошо прибарахлится - внукам хватит":
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.

638 000 000 000 грн.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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26.04.2021 16:06
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ну и чем они "гордятся"? деньги занимают, а бюджет - деребанят... "можно хорошо прибарахлится - внукам хватит":
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.

638 000 000 000 грн.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
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26.04.2021 16:06 Відповісти
Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
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26.04.2021 16:06 Відповісти
Нормальным людям ясно все было с первого дня, а зескот не понимает разницы между миллионом и миллиардом, для них это одинаково.
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26.04.2021 19:19 Відповісти
п.с. по итогам за 2018 и 2020 год:
https://www.youtube.com/watch?v=sXTs0ktoDp0
2 роки президенства Зеленського: лише цифри.
Украина размещает евробонды на $1,25 миллиарда под 6,9% годовых, – СМИ - Цензор.НЕТ 7175
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26.04.2021 19:58 Відповісти
Неплохо занять под 7-7,25% годовых в долларах. А тот же ПриватБанк берет у населения под 0,01%!
показати весь коментар
26.04.2021 16:44 Відповісти
Третьих стран...
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26.04.2021 17:18 Відповісти
Долой соросят!
Долой кредит МВФ под 2,5% !
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26.04.2021 19:53 Відповісти
да, своему населению хрен дают под такие проценты...
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26.04.2021 20:47 Відповісти
Ну даааааа!!!
Пролетели с кредитами МВФ под 0-3% - повесили ярмо на наступников под 6,9%!
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27.04.2021 00:23 Відповісти
не волнуйтесь, размещение уже приостановлено
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27.04.2021 06:04 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3262128/minfin_podtverdil_razmeschenie_evrobondov_na_125_milliarda_pod_69_godovyh
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27.04.2021 10:21 Відповісти

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