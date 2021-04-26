Украина размещает евробонды на $1,25 миллиарда под 6,9% годовых, – СМИ (обновлено)
Министерство финансов Украины размещает 8-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan.
Изначально ориентир доходности выпуска был установлен на уровне 7-7,25%, однако в процессе размещения он снизился до 6,875% годовых.
Спрос на долговые бумаги Украины, по последним данным, превысил $3,3 млрд. Объем размещения составляет $1,25 млрд.
Финальные параметры сделки будут определены в понедельник.
В Министерстве финансов отметили, что пока не комментируют эту информацию. Источник в правительстве уточнил, что официальное сообщение об итогах размещения ожидается после прайсинга.
Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина надеется получит от США в 2021 году новые гарантий по еврооблигациям на $1 млрд, что позволило бы рефинансировать выпуск еврооблигаций на такую же сумму под гарантии США от 2016 года. Эти облигации нужно погасить в мае 2021 года.
Однако в посольстве США тогда отмечали, что страна уже несколько лет не выдает гарантий по суверенным еврооблигациям третьих стран, на предоставление которых надеется Минфин Украины.
Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.
Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.
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