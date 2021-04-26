На обеспечение инсулинами пациентов с диабетом выделят миллиард гривен, – НСЗУ

С 1 июля Национальная служба здоровья Украины начнет администрировать Государственную программу реимбурсации лекарственных средств для лечения сахарного и несахарного диабета.

Как сообщает пресс-служба НСЗУ, со второго полугодия бюджет на обеспечение инсулинами возрастет до более 1 млрд грн на 6 месяцев, что достаточно для обеспечения всех пациентов гарантированным инсулином.

"Национальная служба здоровья станет единственным плательщиком по программе. Все участники процесса будут пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет единый плательщик, как это сейчас происходит с "Доступными лекарствами". Инсулин пациенты смогут получать бесплатно или с доплатой - по электронным рецептам", – говорится в сообщении.

При этом пресс-служба подчеркнула, что сейчас постановление по реимбурсации инсулинов под администрированием НСЗУ находится на общественном обсуждении.

Проект постановления "О реимбурсация лекарственных средств по Программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения" обнародовали на сайте Минздрава 16 апреля. Замечания и предложения принимаются в течение 15 календарных дней - до 1 мая.

Проект постановления предусматривает сочетание в одном документе весь механизм реимбурсации. А также вносит изменения в реимбурсацию инсулинов, которые с 1 июля переходят под администрирования НСЗУ.

Новый реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства сформируют и обнародуют до 19 мая.

Также в этом году лица с расстройствами психики и поведения, а также пациенты с эпилепсией, смогут получать лекарства в рамках программы реимбурсации бесплатно или с незначительной доплатой. Это касается лечения в амбулаторных условиях. Старт этого этапа программы запланирован на 1 октября 2021 года.

Всего с начала этого года по Государственной программе реимбурсации "Доступные лекарства" врачи выписали 4,5 млн рецептов. 83% из них уже погашены, то есть пациенты получили необходимые им лекарства по электронному рецепту.

С начала 2021 года к программе впервые присоединились более 261 тыс. пациентов. Всего электронные рецепты на "Доступные лекарства" получают 2,8 млн пациентов. "Доступные лекарства" отпускают 1 163 аптечных учреждения.

В рамках программы государство возмещает стоимость лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа. В феврале этого года в программу также добавили лекарственные средства для пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.