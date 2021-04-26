Власти России выдали больше 500 тысяч российских паспортов на оккупированном Донбассе

Власти РФ раздали 538 тысяч российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, к концу года это количество планируют довести до 1 миллиона.

Об этом сообщил зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, пишут Ведомости.

"По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами России", – заявил Водолацкий.

В то же время согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 году российское гражданство в целом получили 656,3 тыс. человек, что является максимальным показателем за 20 лет. Больше половины российских паспортов в 2020 году были выданы украинцам: на них пришлось 62,4%, или 409,5 тыс. человек от общего объема выдач, в основном это произошло за счет жителей оккупированного Донбасса.

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Как сообщалось, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В июле того же года Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российских паспортов, выданных жителям Донбасса.