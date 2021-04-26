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Власти России выдали больше 500 тысяч российских паспортов на оккупированном Донбассе

Власти России выдали больше 500 тысяч российских паспортов на оккупированном Донбассе

Власти РФ раздали 538 тысяч российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, к концу года это количество планируют довести до 1 миллиона.

Об этом сообщил зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, пишут Ведомости.

"По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами России", – заявил Водолацкий.

В то же время согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 году российское гражданство в целом получили 656,3 тыс. человек, что является максимальным показателем за 20 лет. Больше половины российских паспортов в 2020 году были выданы украинцам: на них пришлось 62,4%, или 409,5 тыс. человек от общего объема выдач, в основном это произошло за счет жителей оккупированного Донбасса.

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Как сообщалось, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В июле того же года Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

Автор: 

Джерело:  Ведомости
громадянство (131) паспорт (234) росія (14111) Донбас (635)


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а що зроблено для громадян України,щоб вони відчували ГОРДІСТЬ за свій паспорт,а що зроблено... видали пластик і до нього листочок з бумаги А4, незручно ....ні показати ні носити....
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26.04.2021 15:02 Відповісти
Це дуже добре, нехай побільше їх видають, але ті особи нехай обов'язково позбуваються паспорта громадянина України. А коли прийде той час, коли ми повернемо свій Донбас і Крим, ті люди по закону не будуть мати право знаходитися на території України.
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26.04.2021 15:07 Відповісти

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