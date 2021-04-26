Фонд госимущества в третий раз выставил на аукцион Вишняковский спиртзавод

Фонд государственного имущества в третий раз выставляет на аукцион имущество Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда, онлайн-торги состоятся 21 мая.

Завод, расположенный в селе Вишняки Полтавской области, был основан еще в 1776 году и модернизирован в 2015-м.

Предприятие владеет зданиями и сооружениями общей площадью 9,35 тыс. кв. м, среди которых: производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и прочее.

Общая площадь земельных участков - 8,9 га. Отмечается, что на предприятии имеется технологическое оборудование в удовлетворительном состоянии.

Стартовая цена завода – 21,1 млн грн.

Напомним, что в апреле победитель аукциона по продаже Вишняковского спиртзавода в Полтавской области компания "Спирит Этил" не оплатила лот в установленный срок и лишилась права собственности на объект. По факту неподписания договора Фонд госимущества лишил "Спирит Этил" права участвовать в аукционах по продаже госимущества. Компании также не вернут гарантийный залог.

Как сообщалось, ООО "Спирт Этил" стало победителем онлайн-аукциона по приватизации имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", который состоялся 4 марта. Компания предложила за лот 101,2 млн грн при стартовой стоимости 21,1 млн грн.

Этот аукцион по продаже завода был уже вторым. Фонд госимущества объявил повторный аукцион по продаже Вишняковского спиртзавода, поскольку победитель предыдущего аукциона "РесурсПромЗахид" не внес обещанные 234 млн грн за актив, что было рекордной суммой в рамках приватизации спиртзаводов.