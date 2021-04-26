Мариупольский порт возобновил контейнерные перевозки

Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт" возвращается к перевалке контейнеров, которые были прекращены с началом военных действий на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба порта на странице в Facebook.

"С тех пор контейнерные линии из порта ушли, и вот сейчас появилась возможность вернуть их, пусть пока и не по морю, но хотя бы по суше", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по железной дороге в тыловую часть 17-го причала третьего грузового района поступило шесть контейнеров. Три из них уже перегрузили на автотранспорт и отправили в Волноваху, где после загрузки каолином в биг-бегах они снова вернутся в порт.

Уже в порту загруженные контейнеры переставят на железнодорожные платформы и отправят в черноморский регион для доставки получателю водным транспортом.