"Интерпайп" Пинчука начал подготовку к размещению евробондов на $300 миллионов

Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" определила Goldman Sachs International и JP Morgan как совместных лид-менеджеров по размещению новых евробондов на $300 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в банковских кругах.

По данным агентства, Interpipe Holdings Plc назначил Goldman Sachs International и JP Morgan совместными лид-менеджерами и букраннерами (Joint Bookrunners), которые организуют серию звонков инвесторам, начиная с 26 апреля 2021 года.

В соответствии с рыночными условиями, затем последует предложение старших необеспеченных гарантированных облигаций Reg S/144A с ожидаемым объемом в $300 млн и сроком погашения 5NC2 (5-летние еврооблигации с колл-оционом через два года).

Как сообщалось, "Интерпайп" планирует выпустить новые евробонды на $300 млн, ранее сделку одобрил набсовет ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод".

Предполагается, что холдинговая компания "Интерпайпа" Interpipe Holdings Plc. выпустит и разместит на международных рынках капитала облигации на общую основную сумму, не превышающую $300 млн с процентной ставкой, не превышающей 8% годовых, и сроком погашения не более пяти лет.

Ранее руководство "Интерпайпа" заявляло, что рассматривает возможность выпуска новых евробондов.

Как сообщалось, "Интерпайп" в конце января объявил о завершении досрочного выкупа евробондов со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309,2 млн, которые были выпущены при проведении реструктуризации задолженности группы в октябре 2019 года.

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Напомним, в октябре 2019 года трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами.

В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309,19 млн под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,81 млн с погашением в конце 2020 года. Кроме этого, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.