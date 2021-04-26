Нацбанк разъяснил график работы банков на майские праздники

Национальный банк Украины дал пояснения относительно работы банковских учреждений во время грядущих майских праздников.

В пресс-службе регулятора напомнили, что согласно законодательству праздничными и выходными днями будут 1-4 мая и 8-10 мая.

Отмечается, что независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей НБУ (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность совершать межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

"Воспользоваться этой возможностью или нет – каждый банк определяет самостоятельно на свое усмотрение, учитывая собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому необходимо заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники", – говорится в сообщении.

В то же время, банки, которые будут совершать межбанковские платежи, 1-4 мая будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая, а 8 -10 мая – 11 мая.