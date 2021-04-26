Во Львове отменили "красный" уровень карантина

Городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львове адаптировала карантинные ограничения соответственно "желтому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни.

Об этом сообщил глава Львова Андрей Садовой на странице в Facebook.

При этом он отметил, что в больницах есть свободные места для новых заболевших, однако реанимации переполнены. Поэтому мэр города призвал жителей "не терять здравый смысл", быть осторожными и избегать мест скопления людей.

Так, комиссия разрешила с 26 апреля открыть все магазины, торговые центры, кинотеатры и музеи. Также с 27 мая в транспорте вводится льготный проезд в общественном транспорте – с 11:00 до 16:00. Кроме того, с 5 мая на учебу возвращаются ученики 5-11 классов, также разрешается робота внешкольных кружков.

Однако, в течение действия "желтой" карантинной зоны, во Львове продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов.

Напомним, 25 апреля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила на территории Львовской области действие "красного" уровня эпидемической опасности.