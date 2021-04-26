Суд признал банкротом задолжавшую "Приватбанку" 4 миллиарда компанию Коломойского

Хозяйственный суд Днепропетровской области 22 апреля признал банкротом ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" и открыл ликвидационную процедуру.

В рамках дела о банкротстве суд в том числе внес в реестр кредиторов "Новофарм" требования государственного "Приватбанка" на 4,05 млрд грн (4 очередь) и 276,3 млн грн (6 очередь), передает Finbalance.

В целом в реестр долгов этой компании внесены требования кредиторов на сумму более 10 млрд грн.

Кроме "Приватбанка", крупнейшими кредиторами указаны ООО "Агро Комплект" (2,51 млрд грн, 4 очередь), ООО "Племенной завод имени Посмитного" (981,4 млн грн, 4 очередь), ООО "Колодязненское" (872,2 млн грн, 4 очередь), сельскохозяйственное ЧП "Белое озеро" (593 млн грн, 4 очередь), сельскохозяйственное ООО "Имени Мичурина" (535,4 млн грн, 4 очередь) и ряд других компаний, в том числе связанных с Игорем Коломойским и партнерами.

Ранее в судебных материалах приводились данные ГПУ, что Нацбанк признал ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" связанным с "Приватбанком" лицом.

15 октября 2020 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск "Приватбанка" к ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" и компании Pointex Sale LLP о взыскании 4 млрд грн задолженности.

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 года (то есть за несколько дней до национализации) "Приватбанк" открыл кредитную линию для "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставило в т.ч. евробонды "Приватбанка" номинальной стоимостью $80 млн, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в ходе национализации "Приватбанка").

Прокуратура указывала, что этот кредитный договор был заключен вопреки ограничениям в рамках реструктуризации задолженности по ранее заключенным кредитным договорам от 18 мая 2012 года и 24 февраля 2016 года.

Как сообщалось, 20 апреля Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом и начал ликвидационную процедуру ООО "Лада Финанс", среди учредителей которого компании, близкие к Игорю Коломойскому и партнерам. В том числе в реестр кредиторов компании были внесены требования государственного "Приватбанка" на 1,12 млрд грн.