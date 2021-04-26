Украина увеличила расходы на оборонную сферу в 2020 году до $6 миллиардов, – SIPRI

В 2020 году на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19 Украина оставалась в топ-40 стран мира по объемам расходов на оборонную сферу.

Об этом говорится в данных нового ежегодного отчета Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает Укринформ.

Отмечается, что за 2020 год позиции Украины в этом рейтинге существенно не изменились - страна поднялась на одну строчку: с 35-го места в 2019 году на 34-е. Расходы Киева на оборонную сферу в 2020 году эксперты оценили в $5,9 млрд. Речь идет, согласно приведенным в отчете данным об увеличении Киевом расходов на эти цели на 11% по сравнению с 2019-м и на 198% по сравнению с 2011 годом. Военные расходы Украины в прошлом году составили 4,1% ВВП государства, в глобальном измерении они составляют 0,3% всех военных расходов в 2020 году.

Общие мировые военные расходы выросли в мире в прошлом году на $1,98 трлн? то есть увеличились на 2,6% по сравнению с 2019 годом. А вот по сравнению с 2011 годом этот показатель вырос на 9,3%.

Пятью странами с наибольшими расходами на военную отрасль, на которые вместе пришлись 62% мировых военных расходов в 2020 году, стали США, Китай, Индия, Россия и Великобритания. Военные расходы Китая растут 26-й год подряд.

При этом увеличилась и доля ВВП, выделяемая странами на оборону. Если в 2019 году этот показатель составлял в среднем 2,2%, то в 2020 году - уже 2,4%.

Эксперты SIPRI объясняют это тем, что из-за последствий пандемии ВВП большинства стран мира сократился. А это, в свою очередь, привело к росту доли военных расходов по отношению к объему ВВП - независимо от того, увеличились ли расходы на оборону в абсолютных цифрах, отмечается в докладе.

Например, это позволило ряду стран НАТО выполнить свои обязательства по отношению к альянсу и внести в его бюджет как минимум 2% своего ВВП. Если в 2019 году данному критерию соответствовали девять членов НАТО, то в 2020 году - уже 12. В их число впервые с 2009 года вошла и Франция.

Кроме того, некоторые страны (например, Чили и Южная Корея) официально перенаправили часть средств, предназначавшихся на военные нужды, на борьбу с пандемией.

Ряд других государств, включая Россию и Бразилию, также потратили на оборону меньше, чем первоначально планировалось. В целом же в 2020 году пандемия не сделала существенного влияния на мировые военные расходы.