Решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых было принято единогласно, – НБУ

Решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых поддержали все 10 членов Комитета Национального банка Украины (НБУ) по монетарной политике.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 14 апреля, передает пресс-служба регулятора.

Участники дискуссии отметили, что инфляция продолжала ускоряться быстрее, чем ожидалось. В частности, в марте индекс потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении и значительно превысил январский прогноз Национального банка (7,6%).

В связи с этим члены КМП единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%, что необходимо для постепенного замедления инфляции и возвращения ее к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

При этом один из участников дискуссии отметил, что, несмотря на повышение учетной ставки, монетарная политика Национального банка остается мягкой. С учетом повышенных инфляционных ожиданий уровень нейтральной учетной ставки пока равен 9-9,5%.

В то же время при обсуждении прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП разделились. Так, большинство участников дискуссии считают достаточными принятые решения о повышении учетной ставки в марте и апреле для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

Однако несколько участников дискуссии отметили, что инфляционное давление может оказаться недооцененным из-за высокого уровня неопределенности, поэтому они не исключают необходимости продолжения цикла повышения учетной ставки.

Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5% годовых с 16 апреля. Прогноз Нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на этом уровне до конца года, но в случае ухудшения инфляционных ожиданий она может быть повышена.