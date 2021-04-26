Немецкий концерн Zeppelin построит штаб-квартиру на Киевщине за 10 миллионов евро

Немецкий промышленный концерн Zeppelin инвестирует 10 млн евро в строительство нового головного офиса и сервисного центра своего украинского представительства - компании "Цеппелин Украина" в Вишневом Киевской области.

"Такие инвестиции – хороший пример сотрудничества Украины и Германии, который подтверждает намерения готовности дальнейшего сотрудничества двух государств", - отметили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Проект главного офиса разрабатывается австрийским дизайнерским бюро "Дельта", а ориентировочный срок строительства, начатого в январе текущего года – до июля 2022 года.

Площадь территории, подлежащей реконструкции, составляет 3,7 га, а площадь зданий – 6,7 тыс. кв. м.

На территории планируется, в частности, расположить двухэтажный главный офис общей площадью более 2,6 тыс. кв. м с подземным паркингом, сервисную мастерскую площадью 1,55 тыс. кв. м и склад хранения масел, а также лицензионный склад техники на площади 5,5 тыс. кв.м и демоплощадку.

Здания будут оборудованы солнечными панелями, для отопления будут использоваться тепловые насосы, которые также будут задействоваться для вентиляции помещений.

Компания "Цеппелин Украина" с головным офисом в Киеве работает в стране с 1996 года, является единственным официальным дилером Caterpillar на территории Украины. Имеет 12 филиалов, в которых работает более 600 сотрудников.

Компания предлагает более 650 наименований машин производства мировых лидеров (Caterpillar, Fendt, Valtra, GregoireBesson, Bourgault и др.), а также оригинальные запасные части с 800 тыс. наименований на 22 складах, расположенных по всей территории Украины. Располагает около 300 сервисными автомобилями для обслуживания клиентов в полях.

В 2020 году ООО "Цеппелин Украина" получило 266,42 млн грн чистой прибыли (на 11,7% больше, чем годом ранее) и незначительно нарастила чистый доход – до 3,56 млрд грн.

Группа компаний компаний Zeppelin ведет деятельность в 220 филиалах по всему миру со штатом сотрудников более 10 тыс. человек и достигнутым объемом продаж 3,27 млрд евро в 2020 финансовом году, что стало самым высоким показателем за 70-летнюю историю.