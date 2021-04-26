Нацкомиссия одобрила новую модель сертификации "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение отказать НЭК "Укрэнерго" в сертификации по модели отделения собственности OU (ownership unbundling), одобрив новый проект Порядка сертификации "Укрэнерго", который предусматривает применение модели ISO (independent system operator).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 23 апреля, передает отраслевое издание ExPro.

"По этому вопросу комиссия принимала предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" по модели OU. Однако, согласно заключению Секретариата энергетического сообщества, который не поддержал сертификацию по такой модели, законодательство Украины не позволяет ее реализовать. И в связи с тем, что на сегодня принят закон о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", который позволяет сертифицировать "Укрэнерго" по модели ISO, то, соответственно, предлагается принять решение об отказе в сертификации по модели OU, чтобы начать сертификацию "Укрэнерго" уже по модели ИСО", – пояснил в ходе заседания член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

Также комиссия одобрила новый проект редакции Порядка сертификации "Укрэнерго", который предусматривает применение модели ISO.

Как отмечалось в ходе заседания, указанные изменения должны еще пройти обсуждение. В случае их одобрения, "Укрэнерго" может быть сертифицировано уже к концу 2021 года.

Как сообщалось, 15 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи".

Документом предусмотрено проведение сертификации НЭК "Укрэнерго", как независимого оператора системы передачи электроэнергии, по модели ISO (independent system operator), что является условием для интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E.

Модель ISO предусматривает, что оператор системы передачи пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно) управление, магистральными и межгосударственными электрическими сетями, при этом указанное имущество остается в собственности государства.