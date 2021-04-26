Сын Гладковского пришел в прокуратуру после объявления в розыск

Фигурант дела о закупках предприятиями "Укроборонпрома" комплектующих по завышенным ценам через фирму "Оптимумспецдеталь" Игорь Гладковский явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) после объявления его в розыск.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает Радио Свобода.

"Он (Гладковский, – ред.) появился в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, ему был вручен обвинительный акт и в ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", – сообщила представитель САП.

В то же время она уточнила, что САП не располагает информацией о том, когда Гладковский вернулся из-за границы, где, по данным СМИ, находился на момент объявления его в розыск.

"Детективы НАБУ знали, что он возвращается", – уточнила Постолюк.

Как сообщалось, 21 апреля Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск сына экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря, поскольку он систематически не являлся по вызову в прокуратуру.

21 декабря 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Игорю Гладковскому в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

По данным следствия, Игорь Гладковский в 2015-2017 годах организовал для ООО "Оптимумспецдеталь" преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием").

Напомним, в феврале 2019 года команда журналистских расследований Bihus.Info представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" (в том числе "Оптимумспецдеталь) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам причастны экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.