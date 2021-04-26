Поставщики газа обнародовали годовые тарифы для населения
Газопоставляющие компании обнародовали свои годовые, фиксированные предложения, на которые автоматически переведут своих клиентов с 1 мая, которые до сих пор пользовались месячными тарифными планами.
Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят предприятия группы "Нафтогаз".
По состоянию на утро 26 апреля самые низкие цены – от 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр газа предложили 4 компании.
Цену 7,88 грн за кубометр предложило ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".
По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать "Волиньэлектросбыт" и "Закарпатье Энергосбыт".
Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр.
Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. И только несколько компаний установили более высокие ценники: 13,5 грн за кубометр.
Отмечается, что согласно решению НКРЭКУ, годовые цены на газ еще могут меняться, но только в сторону уменьшения.
Согласно постановлению НКРЭКУ от 7 апреля, все поставщики с 1 мая автоматически переводят клиентов на новые годовые тарифные планы. То есть цены будут действовать до 30 апреля 2022 года. При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.
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Зеленский покрывает газовые схемы Фирташа, Левочкина и Бойко. А что скажет СНБО?
Зеленский покрывает газовые схемы Фирташа, Левочкина и Бойко. А что скажет СНБО?
https://antikor.com.ua/articles/453342-zelenskij_pokryvaet_gazovye_shemy_firtasha_levochkina_i_bojko._a_chto_skahet_snbo
На скотном дворе, где все животные равны, но некоторые равнее, без перемен. На днях усилиями «слуг народа» Верховная Рада отказалась снимать тарифную удавку с шей украинцев, провалив законопроекты по снижению цен на газ и электроэнергию. А в этом время облгазы Фирташа, Левочкина и Бойко продолжают нещадно грабить украинцев.
Публично Зеленский и его чиновники брызжут слюной: возмущаются тарифной кабалой, опустошающей кошелек простого украинца, грозят пальчиком, потерявшим совесть газовым монополистам и даже заикаются о том, что нужно как бы разобраться. Но когда доходит до дела, на Фирташа, Левочкина и Бойко у Зе-команды нет управы. Нет на них ни санкций СНБО, ни госрегулятора. Более того, с одобрения Офиса президента газовикам дали возможность еще больше обдирать украинцев.
Есть такое понятие, совершенное незаконное, к слову, как морозный коэффициент, затронувший всех без исключения украинцев, которые используют газ для приготовления пищи, подогрева воды или теплового котла, учитываемого по показаниям счетчика. Еще с 2018 года в платежках людей появились дополнительные суммы, свыше фактического потребления.
жора
Например, в холодные месяцы реальное потребление даже энергоэффективного дома площадью 150 кв м, в котором газ используется для отопления, будет не меньше 400 куб м. По цене фирташевского газсбыта сумма к оплате должна составлять 2,8 тыс. грн. А с учетом морозного коэффициента нужно будет заплатить за 4 куба дополнительно - еще плюс 30 гривен олигархам в карман.
Совокупный долг украинцев, которые отказались платить за дополнительные коэффициенты на сегодняшний день превышает уже 4 млрд грн. По этой сумме можно судить, сколько олигархи получили с 2018 года от тех, кто не захотел связываться с конторой или просто не понимал, откуда взялись эти дополнительные суммы. Что важно! Те, кто пользуется субсидией вообще в это не вникал - ведь вместо них миллиарды дополнительных денег олигархам заплатило государство. А чьи это деньги? Правильно - налогоплательщиков.
Какую позицию в этой истории занял Зеленский? Кричали все. НКРЭКУ, например, заявила, что «морозные коэффициенты» незаконны, а украинцы платят олигархам дважды. А теперь внимание! После этих заявлений, комиссия приняла решение, согласно которому с 1 января 2021 года, «морозные коэффициенты» исчезли из платежки за потребление и стали дополнительно учитываться в платежке за доставку. То есть, теперь уж точно дважды. Вначале комиссия повысила тариф на распределение в 2-3 раза, а затем еще и вывела отдельно «морозный коэффициент». Ловко?
жора
И если от газсбыта, можно хотя бы уйти к другому поставщику, который предложит цену на газ ниже, то от распределения не уйдешь никуда. Сети, которые строились при Советском Союзе и практически до конца нулевых находились в госсобственности, прибрали к рукам Фирташ, Левочкин и Бойко.
В престижном бизнес-центре SENATOR на Печерске обитают все газовые пазлы олигархической структуры, которую так опекает теперь Зеленский.
Владимир Александрович, если это не так - СНБО будет рад национализировать облгазы Фирташа и его партнеров. С мыслью о простом народе, который газовики грабят при вашем молчаливом одобрении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/453342-zelenskij_pokryvaet_gazovye_shemy_firtasha_levochkina_i_bojko._a_chto_skahet_snbo
Что-бы не сбрасывать цену в летний период?
Это прямо букет подлости, цинизма, бесстыдства.
01.04.2021
Ціна 1 м.куб. газу, грн.:7.99