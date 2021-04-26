Банки выдали за неделю льготных кредитов на 2,2 миллиарда

За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали 709 кредитов в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 2,2 млрд грн.

Всего с момента старта программы банки выдали 14,3 тыс. кредитов на 35,8 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из общей суммы 15,65 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,1 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели. Кроме этого, 15 млрд грн были выданы в качестве антикризисных кредитов.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимателей заключил соглашения о сотрудничестве с 29 банками.