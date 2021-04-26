Фракция Зеленского планирует назначить нового министра энергетики в четверг (обновлено)

Парламентская фракция "Слуга народа" собирает подписи под представлением о назначении вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции касательно кандидатуры Германа Галущенко. Процедура довольно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, оно рассматривается профильным комитетом и уже после этого представление может вноситься в зал парламента", – сказала Кравчук в комментарии агентству.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что голосование за кандидатуру Галущенко может состояться в четверг.

Мы готовимся на четверг, чтобы голосовать за господина Германа (Галущенко, – ред.) … Мы встречались (для обсуждения его кандидатуры, – ред.) с фракцией через Zoom. Сейчас господин Галущенко встречается с другими фракциями, а потом будет встреча с руководством Верховной Рады... То есть мы не будем уже допускать тех ошибок, которые были при попытках назначить господина Витренко (Юрия Витренко, – ред.), когда мы просто провели его (кандидатуру, – ред.) через фракцию и потом внесли в зал", – сказал Арахамия.

По его словам, кандидатуру Галущенко предложил рассмотреть Офис президента Владимира Зеленского , "потому что он был неоднократно участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессиональный человек".

Вместе с тем Арахамия подчеркнул, что нынешний и. о. министра энергетики Юрий Витренко "остается в команде, но не будет министром энергетики". Депутат не исключил возможности новых кадровых назначений в отношении Витренко.

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Как сообщалось, фракция "Слуга народа" 22 апреля обсудила кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Галущенко на должность министра энергетики.

Профессиональный юрист Герман Галущенко был назначен вице-президентом "Энергоатома" в мае 2020 года.

В 2013-2014 годах он уже работал в "Энергоатоме" исполнительным директором по правовому обеспечению. В то время компанию возглавлял Никита Константинов, который после Революции Достоинства устроился на работу в структуры "Росатома".

Вместе с Константиновым Галущенко также работал в "Энергоатоме" в 2006-2008 году, когда компанию возглавлял ставленник "Партии регионов", ныне внефракционный депутат Андрей Деркач, в отношении которого введены санкции США.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении с занимаемой должности. В свою очередь сам Витренко заявил, что продолжает исполнять обязанности министра.