Евросоюз откроет границы для вакцинированных от COVID-19 туристов

Европейский Союз летом откроется для въезда для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью The New York Times, передает "Европейская правда".

Отмечается, что быстрые темпы вакцинации в США и переговоры между американскими властями и Евросоюзом о том, как сделать сертификаты вакцинации приемлемыми в качестве доказательства иммунитета для туристов, позволят Еврокомиссии рекомендовать изменение политики, которая могла бы обеспечить восстановление трансатлантических путешествий для отдыха.

В публикации не уточняются детали такого решения, в частности, в некоторых цитатах президента Еврокомиссии говорится о вакцинации именно в США, а в других – в общем о лицах, привитых признанными в ЕС вакцинами, без привязки к стране прививки.

"Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это даст возможность свободного передвижения и путешествий в Европейский Союз", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

"Поскольку очевидно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA", – добавила она. Агентство одобрило все три вакцины, которые используются в США, а именно Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Фон дер Ляйен не стала называть конкретных дат, когда именно могут открыться туристические поездки или подробности того, как это будет происходить. Но ее комментарии – это утверждение высокого уровня о том, что действующие ограничения на поездки должны быть изменены на основании сертификатов о прививках.

Она добавила, что восстановление путешествий будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеемся, улучшается и в ЕС".