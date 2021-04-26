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Новини
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Евросоюз откроет границы для вакцинированных от COVID-19 туристов

Евросоюз откроет границы для вакцинированных от COVID-19 туристов

Европейский Союз летом откроется для въезда для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью The New York Times, передает "Европейская правда".

Отмечается, что быстрые темпы вакцинации в США и переговоры между американскими властями и Евросоюзом о том, как сделать сертификаты вакцинации приемлемыми в качестве доказательства иммунитета для туристов, позволят Еврокомиссии рекомендовать изменение политики, которая могла бы обеспечить восстановление трансатлантических путешествий для отдыха.

В публикации не уточняются детали такого решения, в частности, в некоторых цитатах президента Еврокомиссии говорится о вакцинации именно в США, а в других – в общем о лицах, привитых признанными в ЕС вакцинами, без привязки к стране прививки.

"Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это даст возможность свободного передвижения и путешествий в Европейский Союз", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

"Поскольку очевидно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA", – добавила она. Агентство одобрило все три вакцины, которые используются в США, а именно Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Фон дер Ляйен не стала называть конкретных дат, когда именно могут открыться туристические поездки или подробности того, как это будет происходить. Но ее комментарии – это утверждение высокого уровня о том, что действующие ограничения на поездки должны быть изменены на основании сертификатов о прививках.

Она добавила, что восстановление путешествий будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеемся, улучшается и в ЕС".

Автор: 

Джерело:  Европейская правда
вакцина (889) туризм (786) Євросоюз (5069) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


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Топ коментарі
+3
Ковидофашизм наступает.
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26.04.2021 17:07
+2
Учитывая.что в Украине вакцинацию сейчас проходят пенсионеры, ажиотаж туристов в Евросоюз с нашей страны обеспечен!
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26.04.2021 12:22
+2
Спасибо степашке за то, что сделал нас второсортными. Мы откатились ко временам визового режима с ЕС.
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27.04.2021 10:54
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Учитывая.что в Украине вакцинацию сейчас проходят пенсионеры, ажиотаж туристов в Евросоюз с нашей страны обеспечен!
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26.04.2021 12:22 Відповісти
А китайский вариант что везут в страну сертифицирован ЕМА?
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26.04.2021 13:38 Відповісти
Просрали вакцинацию
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26.04.2021 13:37 Відповісти
Ковидофашизм наступает.
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26.04.2021 17:07 Відповісти
Дискриминация короче как не крути.
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26.04.2021 18:05 Відповісти
Коронавак забыли включить!
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26.04.2021 19:28 Відповісти
ага.. і ковішилд.. нічого видно не розуміють і науці.. що тут скажеш - дикі люди..
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27.04.2021 14:10 Відповісти
склад Johnson & Johnson ідентичний складу першої дози срутніка

це до того, як сруть в очі вакцинованим
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27.04.2021 02:49 Відповісти
Спасибо степашке за то, что сделал нас второсортными. Мы откатились ко временам визового режима с ЕС.
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27.04.2021 10:54 Відповісти
В той же час
"Вакцини не захищають або дуже погано захищають від нових штамів".
Отак дурням сруть в голову і ссуть в очі.
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27.04.2021 16:10 Відповісти

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