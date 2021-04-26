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Новини
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"Укроборонпром" получил 2,5 миллиарда прибыли

Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью в 2,5 млрд грн.

При этом выполнение финансового плана за прошлый год, в котором было запланировано чистую прибыль на сумму 2,1 млрд грн, составило 121,9%, сообщает проект "Марлин".

По результатам 2019 года концерн отчитался о 1,2 млрд грн прибыли.

За прошлый год предприятиями-участниками концерна уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на 7,1 млрд грн, что больше от запланированной оплаты на 182 млн грн.

Вместе с тем анализ отчета 2020 года свидетельствует, что по показателю чистый доход от реализации продукции на внутреннем рынке и на экспорт, выполнение плана составило 89,3% или 37,4 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель уменьшился на 2,3 млрд грн (на 5,8%).

На запрос проекта в "Укроборонпроме" объяснили, что на объемы реализации продукции негативно повлияли ограничения, которые были введены в стране и в мире, в связи с пандемией коронавирусной болезни.

Также были перечислены другие проблемы, которые повлияли на производственные и финансовые показатели. А именно: налоговая нагрузка на предприятия; компенсация расходов Пенсионному фонду Украины на выплату и доставку льготных пенсий; низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов; неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.

В течение 2020 года уволены с работы – 7 руководителей; освобождены от исполнения обязанностей – 8 руководителей, а также 1 руководитель был привлечен к дисциплинарной ответственности.

По итогам прошлого года, расходы на оплату труда на предприятиях концерна достигли 11 млрд грн и были распределены среди 67 252 работников.

По состоянию на 31 декабря 2020 в управлении государственного концерна находятся 118 субъектов хозяйствования: 7 казенных предприятий, 99 государственных предприятий и 12 акционерных обществ.

Напомним, "Укроборонпром" в рамках выполнения решения Кабмина передал в Фонд госимущества 15 государственных предприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ.

Автор: 

Джерело:  "Марлин"
прибуток (1798) Укроборонпром (752)


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Топ коментарі
+3
На "Велике будівництво" доріг 2020 року витратили 120 мільярдів гривень, за які відремонтували 4 тисячі кілометрів доріг, а 2018 відремонтували 3 800 км доріг за 40 млрд грн

Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)


На запитання "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського" 57,1% опитаних назвали її непрофесійною і дилетантською, ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною її назвали 12,1% опитаних. 72,8% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою або дуже поганою, 21,7% - задовільною, 3,1% - доброю, 0,5% - дуже доброю.
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26.04.2021 13:15
+1
Дивно .... Зброя всім принсить надприбутки (100-300 % ) тут 2.5 мілярди грн . Або дуже мало продаємо або радійте суки хоч цьому .
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26.04.2021 15:19
+1
..... а скільки отримали по - оманським офшорам всі ті хто дотичний із так називаемих ВІП-ЛПРів та "смотрящих"...
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26.04.2021 15:37
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На "Велике будівництво" доріг 2020 року витратили 120 мільярдів гривень, за які відремонтували 4 тисячі кілометрів доріг, а 2018 відремонтували 3 800 км доріг за 40 млрд грн

Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)


На запитання "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського" 57,1% опитаних назвали її непрофесійною і дилетантською, ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною її назвали 12,1% опитаних. 72,8% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою або дуже поганою, 21,7% - задовільною, 3,1% - доброю, 0,5% - дуже доброю.
показати весь коментар
26.04.2021 13:15 Відповісти
.... і в той же час він легко проходить на 2-й термін - як на сьогодні....
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26.04.2021 15:39 Відповісти
А який стан речей зараз в оборонній промисловості? Покращало чи ще погіршало...
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26.04.2021 17:41 Відповісти
Дивно .... Зброя всім принсить надприбутки (100-300 % ) тут 2.5 мілярди грн . Або дуже мало продаємо або радійте суки хоч цьому .
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26.04.2021 15:19 Відповісти
..... а скільки отримали по - оманським офшорам всі ті хто дотичний із так називаемих ВІП-ЛПРів та "смотрящих"...
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26.04.2021 15:37 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/486901/sortby/date
https://censor.net/ru/blogs/3262001/*****************************************************************************
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26.04.2021 16:41 Відповісти
Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью в 2,5 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net/n3261924

ЦІКАВО - В ЗСУ НЧОГО ТОЛКОМ НЕ ПОСТАВЛЕНО, ЗРУЙНОВАНА РАКЕТНА

ПРОГРАМА, А УКРОБОРОНПРОМА ПРИБУТОК В МЛРД..
У ПУКІНА НАКОЛЯДУВАЛИ ?
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26.04.2021 18:01 Відповісти
а шо получила армия ??? конкретно ШО..... огласите весь список пожалуста.... если его есть
из чего составить.....
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27.04.2021 08:22 Відповісти
Гусятина в лучших советских традициях зап***дся. Ни одного нового контракта, а у него прибыль....
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27.04.2021 09:11 Відповісти
План - закон.
Выполненье - долг.
Перевыполнение - честь!
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27.04.2021 09:27 Відповісти

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