"Укроборонпром" получил 2,5 миллиарда прибыли
Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью в 2,5 млрд грн.
При этом выполнение финансового плана за прошлый год, в котором было запланировано чистую прибыль на сумму 2,1 млрд грн, составило 121,9%, сообщает проект "Марлин".
По результатам 2019 года концерн отчитался о 1,2 млрд грн прибыли.
За прошлый год предприятиями-участниками концерна уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на 7,1 млрд грн, что больше от запланированной оплаты на 182 млн грн.
Вместе с тем анализ отчета 2020 года свидетельствует, что по показателю чистый доход от реализации продукции на внутреннем рынке и на экспорт, выполнение плана составило 89,3% или 37,4 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель уменьшился на 2,3 млрд грн (на 5,8%).
На запрос проекта в "Укроборонпроме" объяснили, что на объемы реализации продукции негативно повлияли ограничения, которые были введены в стране и в мире, в связи с пандемией коронавирусной болезни.
Также были перечислены другие проблемы, которые повлияли на производственные и финансовые показатели. А именно: налоговая нагрузка на предприятия; компенсация расходов Пенсионному фонду Украины на выплату и доставку льготных пенсий; низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов; неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.
В течение 2020 года уволены с работы – 7 руководителей; освобождены от исполнения обязанностей – 8 руководителей, а также 1 руководитель был привлечен к дисциплинарной ответственности.
По итогам прошлого года, расходы на оплату труда на предприятиях концерна достигли 11 млрд грн и были распределены среди 67 252 работников.
По состоянию на 31 декабря 2020 в управлении государственного концерна находятся 118 субъектов хозяйствования: 7 казенных предприятий, 99 государственных предприятий и 12 акционерных обществ.
Напомним, "Укроборонпром" в рамках выполнения решения Кабмина передал в Фонд госимущества 15 государственных предприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ.
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Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
На запитання "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу президента Володимира Зеленського" 57,1% опитаних назвали її непрофесійною і дилетантською, ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною її назвали 12,1% опитаних. 72,8% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою або дуже поганою, 21,7% - задовільною, 3,1% - доброю, 0,5% - дуже доброю.
https://censor.net/ru/blogs/3262001/*****************************************************************************
ЦІКАВО - В ЗСУ НЧОГО ТОЛКОМ НЕ ПОСТАВЛЕНО, ЗРУЙНОВАНА РАКЕТНА
ПРОГРАМА, А УКРОБОРОНПРОМА ПРИБУТОК В МЛРД..
У ПУКІНА НАКОЛЯДУВАЛИ ?
из чего составить.....
Выполненье - долг.
Перевыполнение - честь!