"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ

Годовой тарифный план от ООО "Газопоставляющая компаниия "Нафтогаз Украины" получил название "Фиксированный" и будет составлять 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости доставки.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также отмечается, что ГК "Нафтогаз Украины" также как поставщик "последней надежды" (ПОН) обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли газовую компанию. На сегодня ПОН обслуживает почти 650 тыс. домохозяйств. Цена на газ для клиентов ПОН в мае составит 9,57 грн/куб.м с НДС, без стоимости доставки.

"Отметим, что основным фактором повышения цен на газ в Украине является рост цены на газ в Европе – на май стоимость природного газа в европейских хабах достигла почти 9 грн/куб.м", – добавили в компании.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 7 апреля, все поставщики с 1 мая автоматически переводят клиентов на новые годовые тарифные планы. То есть цены будут действовать до 30 апреля 2022 года. При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

Напомним, в апреле цена природного газа для бытовых потребителей (населения) ГК "Нафтогаз" составляла 6,86 грн за кубометр.