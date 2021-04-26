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В Украине за сутки зафиксировали 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 26 апреля в Украине за сутки зафиксировали 5 062 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 221 ребенок и 54 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также госпитализировали 2 061 человека, умерло 195 пациентов, выздоровело – 6 910. При этом совершили 25 248 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 030 333 человека, выздоровело – 1 579 438, летальных случаев зафиксировали 42 518, также провели 9 256 290 тестов.

В то же время, сообщил министров, с начала кампании вакцинации в Украине привито 528 030 человек, за прошедшие сутки – 1 114.

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Джерело:  Facebook
вакцина (889) МОЗ (1438) коронавірус (3209)


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