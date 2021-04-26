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Кипр вводит жесткий локдаун до 10 мая

Кипр вводит жесткий локдаун до 10 мая

Кипр с 26 апреля по 9 мая включительно вводит жесткий пасхальный локдаун из-за роста числа случаев COVID-19.

Новые ограничения распространяются не только на граждан острова, но и туристов, которые в это время будут находиться на Кипре, передает avianews.com.

Если сейчас выход за территорию отеля возможен после получения авторизации два раза в день, то после начала локдауна будет разрешена только одна прогулка в день.

Туристы обязательно должны получить разрешение, в противном случае их может оштрафовать полиция.

Комендантский час на Кипре во время локдауна будет действовать с 21:00 до 05:00. В это время покидать территорию отеля нельзя.

Работу всех заведений культуры и общепита приостановят. Последние смогут работать для доставки еды на дом или на вынос.

Сейчас Кипр разрешает въезд туристов из ограниченного количества стран, в которые вошли Украина, Беларусь и Россия. Поскольку все три страны отнесены к красной зоне, путешественникам необходимо сделать один ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, а второй по прилету на Кипр.

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Джерело:  avianews.com
карантин (2077) Кіпр (136) коронавірус (3209) локдаун (49)


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