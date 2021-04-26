KLM на европейских рейсах предоставит доступ к бесплатному интернету

На европейских рейсах авиакомпании KLM появился бесплатный доступ в интернет после того, как авиакомпания начала устанавливать необходимое оборудование на свой среднемагистральный флот из самолетов Boeing 737.

На данный момент антенна поставлена на одном авиалайнере, а к концу года связь появится еще на 17 Boeing 737, передает avianews.com.

Для передачи данных KLM будет использовать европейские спутники Viasat.

Для выхода в интернет во время полета пассажирам нужно иметь мобильное устройство, которое поддерживает технологию Wi-Fi.

После присоединения к беспроводной сети можно выбрать один из трех пакетов доступа.

Пакет Messaging является бесплатным, но позволяет использовать только приложения для передачи сообщений Facebook Messenger, WeChat или WhatsApp.

Если выбрать пакеты Surf и Stream, можно просматривать сайты и даже смотреть потоковое видео, однако они являются платными. KLM не обнародовала стоимость услуг, но подобные пакеты на европейских рейсах у партнерской авиакомпании Air France стоили от 3 евро на момент появления в 2018 году. Цена зависела от длительности перелета.

Сейчас KLM также позволяет выходить в интернет на дальнемагистральных рейсах, которые выполняет на самолетах Boeing 787 и Airbus A330.

К первому кварталу 2022 года авиакомпания хочет завершить установку антенн на Boeing 777. После этого весь дальний флот KLM будет иметь оборудование, которое позволит пассажирам в полете выходить в сеть.