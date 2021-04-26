Кабмин не будет менять модель карантина на майские праздники

Правительство Украины не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность", - написал Шмыгаль.

Он также призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.

"Соблюдение каждым из нас простых противоэпидемических мероприятий может уберечь жизнь и здоровье сотен людей", - подчеркнул Шмыгаль.