Кабмин не будет менять модель карантина на майские праздники
Правительство Украины не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность", - написал Шмыгаль.
Он также призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.
"Соблюдение каждым из нас простых противоэпидемических мероприятий может уберечь жизнь и здоровье сотен людей", - подчеркнул Шмыгаль.
Джерело: Facebook
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