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Кабмин не будет менять модель карантина на майские праздники

Кабмин не будет менять модель карантина на майские праздники

Правительство Украины не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность", - написал Шмыгаль.

Он также призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.

"Соблюдение каждым из нас простых противоэпидемических мероприятий может уберечь жизнь и здоровье сотен людей", - подчеркнул Шмыгаль.

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Джерело:  Facebook
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