Харьковский подшипниковый завод за год получил чистую прибыль 55 миллионов

АО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП), один из ведущих производителей подшипниковой продукции, входящий в индустриальную группу "УПЭК", по предварительным данным, завершило 2020 год с чистой прибылью в размере 54,89 млн грн, тогда как в 2019 году убыток составлял 99,34 млн грн.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров АО "ХАРП" 29 апреля, непокрытый убыток компании на 1 января 2021 года составил 1,6 млрд грн (годом ранее – 1,7 млрд грн), передает "Интерфакс-Украина".

Чистая прибыль на одну акцию составила 0,915 грн против убытка 1,65 грн в 2019 году.

Акционеры намерены направить полученную в 2020 году чистую прибыль на погашение убытков прошлых лет, пополнение оборотных средств.

По данным ХАРП, в 2020 году он нарастил текущие обязательства на 30,4% - до 1,3 млрд грн, а долгосрочные сократились на 24%, до 1,28 млрд грн.

Собственный капитал компании по-прежнему отрицателен – 910 млн грн, уставный составляет 15 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ХАРП за год выросла на 7% - до 146,63 млн грн, активы в целом увеличилась на 8% – до 1,68 млрд грн.

ХАРП специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожного транспорта. Его продукция также используется в автомобильной, горнодобывающей и электротехнической промышленности, металлургии.

Согласно финотчетности на сайте предприятия, в 2019 году оно получило убыток 99,34 млн грн против чистой прибыли 61,6 млн грн годом ранее, а чистый доход сократился на 41% - до 417,48 млн грн.

Численность работников на начало 2020 года составила 1389 человек.

УПЭК - одна из ведущих в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе. Объемов валовых продаж не разглашает.

Как сообщалось, в декабре 2019 года по результатам возбужденного по инициативе ХАРП антидемпингового расследования Украина ввела окончательную антидемпинговую пошлину на импорт подшипников качения из Казахстана в размере 22,75%.