БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1445 відвідувачів онлайн
Новини
14 271 24
Боголюбов (205) Ізраїль (242) Коломойський (1767) Приватбанк (1770)

Верховный суд Израиля разблокировал иск "Приватбанка" к Коломойскому на $600 миллионов

Верховный суд Израиля разблокировал иск

Верховный суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank и подтвердил право "Приватбанка" на публичное разбирательство дела против экс-владельцев банка о присвоении $600 млн судом по существу в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

Отмечается, что своим решением Верховный суд Израиля оставил без изменений решение Окружного суда, согласно которому иск "Приватбанка" против IBD должен рассматриваться в полном объеме и не должен быть отклонен или остановлен, вопреки тому, что требовал IBD.

"Приватбанк" доволен, тем что, отклонив апелляционную жалобу IBD, израильский суд в очередной раз вынес решение в его пользу, чем признал важность рассмотрения иска банка без неоправданных задержек и без привязки к другим его искам, которые находятся на рассмотрении в судах Англии и США, касающихся других убытков, понесенных "Приватбанком" в связи с другими мошенническими схемами, чем те, по которым был подан иск в Израиле", – говорится в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, 18 декабря 2019 года "Приватбанк" обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, одному из крупнейших банков Израиля – Israel Discount Bank и другим ответчикам.

Иск касался заявленной схемы присвоения средств в размере как минимум $600 млн, которые были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в IBD.

"Приватбанк" подал иск против IBD в связи с содействием незаконному присвоению средств банка и нарушением IBD его обязательств перед "Приватбанком". В частности, IBD позволил осуществление очевидно мошеннических перечислений на банковский счет в Израиле, который был открыт в IBD, и не совершил никаких действий для отказа или блокировки таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошенническом характере таких переводов и отмывания средств", – отмечают в "Приватбанке".

В свою очередь Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США. 

В октябре 2019 года "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Автор: 

Джерело:  "Приватбанк"


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+28
США ввели санкции против олигарха Коломойского, его считают жуликом во всех странах мира... - а в Украине он кошерный д`Артаньян и владелец собственного президента...
показати весь коментар
30.03.2021 15:13
+24
Бандит для всех бандит, кроме его буратин.
показати весь коментар
30.03.2021 12:52
+14
коломойские мошенники портят имидж и репутацию Израиля
показати весь коментар
30.03.2021 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бандит для всех бандит, кроме его буратин.
показати весь коментар
30.03.2021 12:52 Відповісти
США ввели санкции против олигарха Коломойского, его считают жуликом во всех странах мира... - а в Украине он кошерный д`Артаньян и владелец собственного президента...
показати весь коментар
30.03.2021 15:13 Відповісти
Жестокие и страшные санкции. Полностью разорившие беню и его семью. И чтож ж это за страшнючие такие санкции - аж запрет на въезд бени в США. При том что беня с Украины ни ногой, ибо его сразу повяжут. Получается запретили въезд тому кто и так не собирается туда въезжать. Прям анекдот про неуловимого Джо, которого никто и не ловил.
показати весь коментар
31.03.2021 00:12 Відповісти
А как с правом частной собственности? Или ПриваБанк не был собственностью Коломойского? Для обывателя понятно - зависть. Но как быть с уровнем государства?
показати весь коментар
30.03.2021 18:28 Відповісти
Вклади вкладників теж були особистою власністю Коломойського?
показати весь коментар
30.03.2021 21:52 Відповісти
Беня знает за облаву?
показати весь коментар
30.03.2021 12:58 Відповісти
коломойские мошенники портят имидж и репутацию Израиля
показати весь коментар
30.03.2021 13:52 Відповісти
Останніми роками Ізраїль не приймає русських євреїв з московії, так як вони вже не євреї а русскіє! Це про щось говорить? Не всі євреї є євреї!!!
показати весь коментар
30.03.2021 15:12 Відповісти
ой вей...ой вей...шо ж такое как жеж так??? ))))
показати весь коментар
30.03.2021 14:51 Відповісти
Кар-рочє, пацани! Наступні вибори голосуємо за ромів! Євреї не справились...
показати весь коментар
30.03.2021 18:36 Відповісти
та пагадите...дайте им ешшо 100 дней...
показати весь коментар
30.03.2021 18:38 Відповісти
так это же свой человек )))))
показати весь коментар
30.03.2021 14:53 Відповісти
А вообще довольна интересна практика в ряде государств...когда ты наворовал и обескровил свою страну, а потом часть этих денег даешь туда где тебя примут и потом ты можешь туда спокойно переехать и занести в их банковскую систему остальное...нзаплатить налоги и им хорошо...ведь жидовский вор не будет держать деньги в банке 3л под мукой??? он их вложит в стабильный банк где ему всё и все простят
показати весь коментар
30.03.2021 14:58 Відповісти
Верховный суд Израиля разблокировал иск "Приватбанка" к Коломойскому на $600 миллионов - Цензор.НЕТ 8015
показати весь коментар
30.03.2021 15:14 Відповісти
И шо, вы думаете, что Беню посадят? Ага, щас... Пока бубочка и его стадо зебанутых рулит страной, Беня будет спать спокойно.
показати весь коментар
30.03.2021 15:14 Відповісти
Вьі знаете Гришу Коломойского? Он играл в Кливленде в баскетбол, а теперь он играет в баскетбол в Днепре!
показати весь коментар
30.03.2021 15:21 Відповісти
бритишь королэвство na этом и стоит....- прачэчnaя всэго мира....
показати весь коментар
30.03.2021 15:46 Відповісти
А в цей самий час дебіли обирають злочинця, який допомагав грабувати ПриватБанк, президентом України.
показати весь коментар
30.03.2021 16:26 Відповісти
Коломойский играл по тем правилам ,по которым играли все.Ему мстят,за то что защитил Украину в 2014 году ,когда ее тайно поделили Европейцы с Россией ,как в 1939 году фашисты делили.
Гетьман.
Он сам не предполагая ,располагает,
Игорь Коломойский наступает и спасает,
Как в четырнадцатом врага почуял не с добра,
Из олигархов первый встал -- таким он был всегда .

Но Украину Божий миг судьбы настиг
Простил он гоев пятилетний инфернал,
А нашего Героя лик он с бородой простил
Вселил ему лампады нежности посыл.

Луну ему от Солнца приоткрыл,
Ланиты побледнели.

Ведь люди есть и на Луне,
Семейства посерели.

Ослеплены они инертным дуче,
И Азазель постарел.

Но солнце часто светит стаду,
Танго Злу воссияло.

А у нас постоянно круговорот зла
Качает один мордоворот неспроста ,
Когда о нас Европа и весь мир забыли
Днепровцы Украину без награды защитили
Но Сила и благословение Богов его накрыли
Ведут и шепчут - ты смог тогда и сейчас
На десятом этаже пирамиды узреешь шваль,
В даль летит она быстрее дули как пуля.
От правды сермяжной олени и дохнут,
Там восьмисердечный ждет их и МВФ,
Копыта Сороса социопата почти уже там
А конфетным племенам и предателям - Мат

Филатов,Корбан,И.В.К. как инферналы все знали

Как и Днепр ни перед кем колени не склоняли
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Они Украину без награды от Путина защитили.

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
показати весь коментар
30.03.2021 20:05 Відповісти
Ты это.закусывай
показати весь коментар
31.03.2021 08:04 Відповісти
Звичайно Коломойський для України в 14 році багато зробив.
показати весь коментар
30.03.2021 21:48 Відповісти
Він в 14 році перш за все рятував власну дупу, а не Україіну
показати весь коментар
31.03.2021 02:51 Відповісти
Тоді пахло ланцюговою реакцією !
показати весь коментар
30.03.2021 21:49 Відповісти
ДЕ БАБКИ, ******??? КАЛЛомойша сраний....
показати весь коментар
31.03.2021 05:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 