Верховный суд Израиля разблокировал иск "Приватбанка" к Коломойскому на $600 миллионов

Верховный суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank и подтвердил право "Приватбанка" на публичное разбирательство дела против экс-владельцев банка о присвоении $600 млн судом по существу в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

Отмечается, что своим решением Верховный суд Израиля оставил без изменений решение Окружного суда, согласно которому иск "Приватбанка" против IBD должен рассматриваться в полном объеме и не должен быть отклонен или остановлен, вопреки тому, что требовал IBD.

"Приватбанк" доволен, тем что, отклонив апелляционную жалобу IBD, израильский суд в очередной раз вынес решение в его пользу, чем признал важность рассмотрения иска банка без неоправданных задержек и без привязки к другим его искам, которые находятся на рассмотрении в судах Англии и США, касающихся других убытков, понесенных "Приватбанком" в связи с другими мошенническими схемами, чем те, по которым был подан иск в Израиле", – говорится в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, 18 декабря 2019 года "Приватбанк" обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, одному из крупнейших банков Израиля – Israel Discount Bank и другим ответчикам.

Иск касался заявленной схемы присвоения средств в размере как минимум $600 млн, которые были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в IBD.

"Приватбанк" подал иск против IBD в связи с содействием незаконному присвоению средств банка и нарушением IBD его обязательств перед "Приватбанком". В частности, IBD позволил осуществление очевидно мошеннических перечислений на банковский счет в Израиле, который был открыт в IBD, и не совершил никаких действий для отказа или блокировки таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошенническом характере таких переводов и отмывания средств", – отмечают в "Приватбанке".

В свою очередь Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США.

В октябре 2019 года "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.