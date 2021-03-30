Верховный суд Израиля разблокировал иск "Приватбанка" к Коломойскому на $600 миллионов
Верховный суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank и подтвердил право "Приватбанка" на публичное разбирательство дела против экс-владельцев банка о присвоении $600 млн судом по существу в полном объеме.
Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".
Отмечается, что своим решением Верховный суд Израиля оставил без изменений решение Окружного суда, согласно которому иск "Приватбанка" против IBD должен рассматриваться в полном объеме и не должен быть отклонен или остановлен, вопреки тому, что требовал IBD.
"Приватбанк" доволен, тем что, отклонив апелляционную жалобу IBD, израильский суд в очередной раз вынес решение в его пользу, чем признал важность рассмотрения иска банка без неоправданных задержек и без привязки к другим его искам, которые находятся на рассмотрении в судах Англии и США, касающихся других убытков, понесенных "Приватбанком" в связи с другими мошенническими схемами, чем те, по которым был подан иск в Израиле", – говорится в сообщении банка.
Как сообщалось ранее, 18 декабря 2019 года "Приватбанк" обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, одному из крупнейших банков Израиля – Israel Discount Bank и другим ответчикам.
Иск касался заявленной схемы присвоения средств в размере как минимум $600 млн, которые были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в IBD.
"Приватбанк" подал иск против IBD в связи с содействием незаконному присвоению средств банка и нарушением IBD его обязательств перед "Приватбанком". В частности, IBD позволил осуществление очевидно мошеннических перечислений на банковский счет в Израиле, который был открыт в IBD, и не совершил никаких действий для отказа или блокировки таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошенническом характере таких переводов и отмывания средств", – отмечают в "Приватбанке".
В свою очередь Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США.
В октябре 2019 года "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.
В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Будь ласка, зачекайте...
Гетьман.
Он сам не предполагая ,располагает,
Игорь Коломойский наступает и спасает,
Как в четырнадцатом врага почуял не с добра,
Из олигархов первый встал -- таким он был всегда .
Но Украину Божий миг судьбы настиг
Простил он гоев пятилетний инфернал,
А нашего Героя лик он с бородой простил
Вселил ему лампады нежности посыл.
Луну ему от Солнца приоткрыл,
Ланиты побледнели.
Ведь люди есть и на Луне,
Семейства посерели.
Ослеплены они инертным дуче,
И Азазель постарел.
Но солнце часто светит стаду,
Танго Злу воссияло.
А у нас постоянно круговорот зла
Качает один мордоворот неспроста ,
Когда о нас Европа и весь мир забыли
Днепровцы Украину без награды защитили
Но Сила и благословение Богов его накрыли
Ведут и шепчут - ты смог тогда и сейчас
На десятом этаже пирамиды узреешь шваль,
В даль летит она быстрее дули как пуля.
От правды сермяжной олени и дохнут,
Там восьмисердечный ждет их и МВФ,
Копыта Сороса социопата почти уже там
А конфетным племенам и предателям - Мат
Филатов,Корбан,И.В.К. как инферналы все знали
Как и Днепр ни перед кем колени не склоняли
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Они Украину без награды от Путина защитили.
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !