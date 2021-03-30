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МВФ настаивает на сокращении дефицита госбюджета Украины

МВФ настаивает на сокращении дефицита госбюджета Украины

Дефицит государственного бюджета Украины должен вернуться на допандемический уровень, как только возобновится экономика и завершится пандемия.

Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Как только пандемия прекратится и экономика возобновится, фискальный дефицит должен будет вернуться на допандемический уровень. Это важно для обеспечения доверия к экономике Украины и сокращению потребностей Украины в заимствованиях", – сказал представитель Фонда.

Люнгман подчеркнул, что сильная фискальная позиция дает Украине возможность обеспечить бюджетный стимул в случае будущего спада.

"Так что вопрос должен состоять не в том, должна ли Украина уменьшить фискальный дефицит, а в том, когда это нужно сделать. И для этого уже сейчас нужно иметь четкий план, как это будет происходить, в том числе при помощи хорошо продуманных налоговых мер", – добавил Йоста Люнгман.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Минфин при разработке госбюджета на 2022 год закладывает дефицит на уровне ориентировочно 4-4,5% ВВП, тогда как МВФ настаивает на дефиците в 3,5% ВВП.

Госбюджет в 2020 году был сведен с дефицитом 5,3% ВВП, а в текущем году этот показатель ожидается на уровне 5,5%.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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