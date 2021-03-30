Шмыгаль за год получил доход на 664 тысячи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль задекларировал 664 тыс. 220 грн доходов за 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.

За год глава правительства получил заработную плату на 574 070 грн, еще 90 150 грн составил доход от отчуждения недвижимого имущества.

Также Шыгаль указал в декларации 57 728 грн на банковских счетах и $155 тыс. наличными, у жены на руках $80 тыс. и 12 тыс. грн на банковском счету.

Премьер владеет земельным участком во Львовской области площадью в 2,2 тыс. кв.м. Жена во Львове владеет земучастком на 151 кв. м и домом площадью в 215,9 кв. м. Также ей принадлежит 25% земельного участка во Львове площадью в 458 кв. м, нежилое здание (417,32 кв. м) и земельный участок в 2 200 кв. м во Львовской области.

Также у супруги премьера есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.