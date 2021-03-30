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Украинцы в марте продали валюты на $182 миллиона больше, чем купили

Украинцы в марте продали валюты на $182 миллиона больше, чем купили

Чистое предложение иностранной валюты украинцами с начала марта составило $182 млн.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Чистое предложение на прошлой неделе резко возросло (с начала марта - $135 млн в наличной форме, $47 млн в безналичной форме)", – написал он в Facebook во вторник.

Он также отметил, что сокращение поступлений валюты от нерезидентов обусловило рост ее дефицита на межбанковском рынке, который удовлетворялся в основном увеличением продаж по валютной позиции банков, которые компенсировали его за счет приобретения валюты у населения.

По словам Данилишина, такие тенденции обусловили постепенное обесценивание курса гривни к иностранным валютам за неделю на 1%.

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Джерело:  Facebook


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