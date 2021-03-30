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амністія (42) МВФ (1730) податки (2329)

МВФ скептически относится к идее налоговых амнистий, – глава представительства

МВФ скептически относится к идее налоговых амнистий, – глава представительства

Международный валютный фонд (МВФ) скептически относится к идее налоговых амнистий в целом, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов.

Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

"Хотя льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься с радостью теми, кто будет платить меньше налогов, это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговых амнистий в целом", – сказал Люнгман в интервью агентству.

"Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе, поскольку они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем", – добавил он.

Как подчеркнул глава представительства Фонда в Украине, ключевой целью МВФ является возобновление устойчивой фискальной политики, что потребует ограничения расходов и сохранения уровня доходов на нынешнем уровне.

"Но если проводится налоговая амнистия, государственные служащие и их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под его действие. Также чрезвычайно важно не позволить использование амнистии как средства отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией, и избежать злоупотреблений, которые предоставили амнистию доходам от преступной деятельности", – отметил Йоста Люнгман.

Напомним, президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной раде четыре законопроекта о налоговой амнистии. От имени главы государства были зарегистрированы законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 - с поправками в Уголовный кодекс.

Все они касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль оценил возможные поступления от налоговой амнистии в миллиарды гривен.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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С этой идеей( Украина тут не пионэр), уже лет 20. Это как первая декларация для чиновников и политиков- написал, шо у тебя два ярда долларов под подушкой-легализовал! Кстати, ни одного налового расседования откуда эти ярды и уплачены ли с них налоги в Украине никто и никогда не проводил. Понять МВФ можно, "мы вам даем деньги, ваши политики и чиновники их разворовывают, а потом еще и легализут накраденное"?
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30.03.2021 11:47 Відповісти
Самую большую амнистию, самую офигенную амнистию от Дуратины папе Коломойше и еще можно директору театра Карабасу (Ахметке)
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30.03.2021 11:49 Відповісти
Амнистия это узаконенное нарушение закона. Как можно воспитать культуру платить налоги у населения, если сама власть подрывает к закону доверие. Если есть потребность помочь какой либо группе населения, то нужна адресная денежная помощь, но налоги должны платить все!
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30.03.2021 11:58 Відповісти
Не так. Какое может быть уважение к закону если власть, контролируемая олигархами, прощает олигархам то, что они нагло, через эти же власти, депутатов и тд. наворовали у страны? Понятно, что обычных людей это не коснётся, им тупо нечего амнистировать. Кто из обычных вообще после этого хоть копейку заплатит, если можно будет не заплатить, ибо вон оно как: обычным зарплату не выдадут если налоги не заплачены, а мильярдэры намутили денег и им простили и они все в белом. Власть грабителей.
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30.03.2021 18:47 Відповісти

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