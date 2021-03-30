Неплатежеспособные банки в феврале выплатили кредиторам 126 миллионов. ИНФОГРАФИКА

В течение февраля неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, направили на погашение требований своих кредиторов 126,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн направлено почти 21,2 млн грн, на выплату вкладчикам-физлиц свыше гарантированной суммы – 200 тыс. грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, – 67,9 млн грн.

Из общей суммы на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно – НБУ, в феврале направлено 39,3 млн грн (в том числе за счет реализации имущества поручителей). Выплаты Нацбанку осуществили "Дельта Банк" (2,3 млн грн) и банк "Финансы и кредит" (37 млн грн).

В 2021 году ликвидирующиеся банки погасили требования своих кредиторов на общую сумму 148,5 млн грн.

Всего на 1 марта кредиторам неплатежеспособных банков выплачено 52,46 млрд грн.