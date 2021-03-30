Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 5 миллиардов

В течение недели, с 29 марта по 2 апреля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов ликвидирующихся банков на общую сумму 5,12 млрд грн.

Из них на сумму 3,9 млрд грн планируют продать недвижимость, земельные участки и другие средства банков, на сумму 1 млрд – права требования по кредитам, сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на продажу выставлены активы:

"Родовид банк" – 4 млрд грн;

"ВТБ банк" – 429,46 млн грн;

КБ "Финансовая инициатива" – 237,8 млн грн;

"Диамантбанк" – 163,96 млн грн;

КБ "Премиум" – 135,4 млн грн;

"Вектор банк" – 50,57 млн грн;

"Мисто банк" – 44,47 млн грн;

"Банк Велес" – 9,8 млн грн;

"Дельта банк" – 1,2 млн грн;

"Банк Камбио" – 890 тыс. грн.

Напомним, в течение недели, с 22 по 26 марта, Фонд гарантирования ппланировал продать активы ликвидирующихся банков на общую сумму более 4 млрд грн.