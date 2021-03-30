Импорт сжиженного газа в марте вырос на 10%

Поставки сжиженного газа за 28 дней марта составили 119,1 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн, или 10% больше аналогичного периода февраля.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственное исследование, передает enkorr.

Объемы не включают в себя сырье для "Карпатнефтехима".

Поставки из России в сравнении с аналогичным периодом февраля увеличились на 19 % до 55 тыс. тонн. В частности, "Роснефть" в марте увеличила поставки на 9% до 32 тыс. тонн, Иркутская нефтяная компания поставила 3,2 тыс. тонн (в феврале объемы компании составили 300 тонн). Так же были крупные поставки Газпрома (1,1 тыс. тонн) и Сургутнефтегаза ( 2,3 тыс. тонн).

Импорт Казахстана увеличился на 5% и составил 40 тыс. тонн. Весь поставленый объем производства "Тенгизшевройл", из которых 7,4 тыс. тонн были поставлены морским транспортом.

Белорусские поставки сократились на 10%. Основное падение зафиксировано с Речицкого ГПЗ, отгрузки которого сократились на 29% – до 7 тыс. тонн. Так же снизились поставки с Мозырского НПЗ и Витебских перевалок на 5% и 63% соответственно.