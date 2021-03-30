СБУ обнаружила незаконную схему пользования земельными участками Минюста

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции, по предварительным оценкам госбюджету нанесен ущерб на 24 млн грн.

Земля незаконно использовалась чиновниками для выращивания сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно значительно заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

Сейчас руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжается досудебное следствие.