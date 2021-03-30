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кредит (3231) НБУ (9070) рефінансування (359)

Банк "Конкорд" взял еще один кредит рефинансирования на 120 миллионов

Банк

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 26 марта удовлетворил заявки двух банков на 170 млн грн под 6,5% годовых.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, 120 млн грн получил банк "Конкорд", еще 50 млн – "БТА банк".

Напомним, неделей ранее, 19 марта, банк "Конкорд" также получил кредит рефинансирования в размере 120 млн грн. Кредит на еще 60 млн грн тогда получил банк "Авангард".

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Джерело:  НБУ


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