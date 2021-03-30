Зеленский и ряд мировых лидеров призвали подписать Международный договор о пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский и высшее руководство ряда стран призвали подписать Международный договор о пандемии, основная цель которого заключается в укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемий.

Коммюнике относительно договора обнародовано на сайте главы государства.

"Сегодня мы надеемся, что общей борьбой с пандемией COVID-19 мы сможем построить прочную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения. Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации", – говорится в документе.

Отмечается, что стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы COVID-19 и будущими пандемиями.

"Именно с этой целью была основана международная программа Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для содействия равному доступу к тестам, лечению и вакцинам и поддержке систем здравоохранения во всем мире. ACT-A уже достигла результатов во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа", – говорится в коммюнике.

По мнению лидеров стран, мировому сообществу необходимо начать совместную работу над новым международным договором о готовности к пандемии и реагированию на нее.

"Такое возобновленное коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех". Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать", - отмечено в документе.

Основной целью договора называют укрепление национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемий. Это заключается в расширении международного сотрудничества для улучшения систем оповещения, обмена данными, исследований, производства и распространения медицинских средств.

Документ также должен включать признание подхода "Единственное здоровья", который связывает здоровья людей и животных с нашей планетой. Кроме того, документ должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами.

"Для достижения этой цели мы будем работать с главами государств и правительств во всем мире и со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и частный сектор. Мы уверены, что наша обязанность как руководителей государств и международных организаций является обеспечение усвоения миром уроков пандемии COVID-19", - говорится в обнародованном коммюнике.

Подписантами коммюнике стали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта, президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министры Испании и Албании, президенты Румынии, Руанды, Кении, Кореи, Чили, Коста-Рики, Сербии, ЮАР, Туниса, Индонезии, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус.