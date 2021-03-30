Канада и Австралия расширили санкции против российских компаний

Канада и Австралия ввела санкции против ряда российских физических лиц и компаний, связанных со строительством Крымского моста через Керченский пролив.

Об этом сообщают пресс-службы министерств иностранных дел обеих стран.

Канадское правительство расширило ограничения относительно двоих физлиц и четырех организаций. Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в стране. Всего санкции действуют против более чем 440 чиновников и компаний из РФ.

В санкционный список попали генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, а также "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская первая страховая компания" и "Крымская железная дорога".

В свою очередь Австралия объявила о введении финансовых санкций и запрета на поездки против одного физлица и четырех российских компаний. Всего с 2014 года ограничения были введены против 168 физических и 52 юридических лиц из РФ.

Во внешнеполитических ведомствах Канады и Австралии подчеркнули, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признают аннексию Крыма.