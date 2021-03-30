БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1343 відвідувача онлайн
Новини
1 266 0
армія (202) ремонт (1450) літак (649)

Армия заказала луцкому заводу ремонт двигателей самолетов за 68 миллионов

Армия заказала луцкому заводу ремонт двигателей самолетов за 68 миллионов

Воинская часть А0215 (Винница) Министерства обороны Украины 23 марта заключила соглашение с ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор" ГК "Укроборонпром" по ремонту авиационных двигателей на 67,91 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші..

До 15 апреля завод капитально отремонтирует шесть авиадвигателей с оплатой до конца года:

  • 2 двигателя РД-33 для истребителей МиГ-29 за 17,59 млн грн и 15,39 млн грн;
  • 2 двигателя АЛ-31Ф для истребителей Су-27 за 14,11 млн грн и 15,24 млн грн;
  • 2 двигателя АЛ-21Ф-3Т для бомбардировщиков Су-24 за 2,85 млн грн и 2,73 млн грн.

Межремонтный ресурс составит соответственно 350, 300 и 400 часов. Межремонтный срок для РД-33 и АЛ-21Ф-3Т составит восемь лет, а для АЛ-31Ф - пять лет. Гарантийный срок службы равен четыре года, из которых два - непосредственной эксплуатации.

Закупку провели по переговорной процедурой в связи с отсутствием конкуренции по техническим причинам. Такой ремонт авиадвигателей может выполнить только завод "Мотор", что заказчик подтвердил экспертным заключением Волынской торгово-промышленной палаты.

Автор: 

Джерело:  Наші гроші


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 