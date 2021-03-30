НАПК начало проверку еще 74 деклараций чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 74 деклараций. Так, с начала года НАПК взяло в проверку уже 251 декларацию чиновников.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Среди 74 деклараций три НАПК приняло в полную проверку на основании информации о возможном недостоверном декларировании, полученной от граждан, журналистов и других источников. Декларации других лиц были взяты в проверку согласно порядку очередности, который предусматривает перечень должностных лиц, чьи декларации должны быть проверены прежде всего.

"Отбирая декларации для проверки, НАПК действует по четкому порядку. Первое, конечно, берем в проверку декларации вышестоящих чиновников, поскольку их должности, связаны с высокими коррупционными рисками ", - отметил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец.