Мининфраструктуры планирует запустить речные туристические маршруты из Киева в Канев и Чернобыль

Министерство инфраструктуры считает необходимым развивать туристические маршруты по речным путям страны, в частности, маршруты из Киева в Канев и Чернобыль.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-совещания по поводу развития речного туризма в Украине.

"Старт реформы внутренних водных путей остается одним из основных приоритетов работы Мининфраструктуры на этот год. Восстановление внутренних водных путей - это не только об увеличении грузопотока на реке, но и о развитии пассажирских речных перевозок. Мы имеем прекрасные туристические маршруты, например, Канев и Чернобыль, где такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным. И мы должны это развивать", - отметил Криклий.

По его словам, ведомство продолжает работу над разработкой и принятием около 50 подзаконных актов, необходимых для нормального функционирования внутренних водных путей после вступления в силу закона "О внутреннем водном транспорте".

Вместе с тем, сейчас разрабатывается Стратегия развития внутреннего водного транспорта, в плане действий которой будут предусмотрены меры по развитию пассажирских перевозок.

"На время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы мощности Днепра использовались не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь "из варяг в греки", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Во время совещания его участники также обсудили возможность запуска туристических маршрутов по реке по направлениям Киев-Канев и Киев-Чернобыль.

Как сообщалось, 3 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который дает старт реформе речных перевозок в Украине, превращая реку Днепр в мощную транспортную артерию. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов.