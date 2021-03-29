"Турбоатом" получил 227 миллионов прибыли

Крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования АО "Турбоатом", 75,2% акций которого принадлежат государству, завершил 2020 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку повестке общего собрания акционеров "Турбоатома", намеченного на 29 апреля, нераспределенная прибыль общества к 1 января 2021 года составляла 3,56 млрд грн (годом ранее – 3,4 млрд грн), передает Интерфакс-Украина.

Согласно публикации, акционеры намерены рассмотреть отчеты органов управления и финотчетность компании за 2019 и 2020 годы, в том числе вопросы распределения полученной прибыли и утверждения размера дивидендов с учетом требований законодательства.

Как сообщалось, Кабинет министров в мае прошлого года утвердил финансовый план АО "Турбоатом" на 2020 год с чистой прибылью 522,2 млн грн.

В 2019 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза – до 314,07 млн грн (при утвержденном обновленном финплане 827,7 млн грн), чистый доход вырос на 7,6% – до 2,82 млн грн (план – 2,77 млрд грн).

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Государству в лице ФГИ принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.