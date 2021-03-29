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дороги (1545) Китай (2049) будівництво (2196) Укравтодор (724)

Китайский подрядчик выиграл спор с "Укравтодором" на 10 миллионов евро

Китайский подрядчик выиграл спор с

Китайская компания Sinohydro Corporation Limited успешно обжаловала решение "Укравтодора" о разрыве контракта в Совете по урегулированию споров, который постановил вернуть подрядчику банковскую гарантию на сумму 10,3 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Согласно этому решению, 10,3 млн евро, инкассированных "Укравтодором" по банковским гарантиям, которые китайская компания Sinohydro предоставила соответствии с условиями контракта, должны быть возвращены подрядчику", – сказано в сообщении.

"Укравтодор" заявляет о несогласии с таким решением и планирует оспорить его в арбитраже.

Как сообщалось, в октябре прошлого года "Укравтодор" разорвал контракт на строительство обхода города Житомир на М-06 Киев - Чоп с подрядчиком Sinohydro Corporation. Объект финансировался за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

В "Укравтодоре" обвинили подрядчика в затягивании сроков выполнения работ и нарушении технологий строительства.

В свою очередь Sinohydro Corporation Limited заявила о несогласии с таким решением и подала жалобу в Совет по урегулированию споров – определенный контрактом орган для урегулирования разногласий.

Согласно заявлению компании, Sinohydro отмечала несвоевременную передачу "Укравтодором" участка земли под объект общественного пользования, внесение ряда проектных изменений, не предусмотренных контрактом, невыполнение обязательств по оплате, а также форс-мажор в виде эпидемии COVID-19 и другие факторы, которые повлияли на график реализации проекта и привели к нарушению сроков выполнения работ.

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10 млн евро начальство укравтодора прокакало
Вот теперь из зарплаты руководства высчитать
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29.03.2021 20:48 Відповісти
Классический кидок... все как на ладони. Распил средств кредита путём привлечения своей «прокладки» к выполнению работ.... Коммунисты молодцы...
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30.03.2021 00:34 Відповісти
Юристов Автодора под следсвие. ПОЧЕМУ это могло произойти? Ну в Китае могло. Что бы подрядчик диктовал условия заказчику? Только в одном случае- коррупция( на условия договора плевать) Пусть платят подписанты договора,НЕ государство.
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30.03.2021 07:18 Відповісти
подрядчик свои деньги вернул, которые были как гарантийный вклад. все логично. если заказчик меняет условия договора уже после подписания договора. видимо автодор ждал отката с контракта
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30.03.2021 12:09 Відповісти
Не зрозуміло чому потрібно було у 2020 році розривати договір з китайцями. З нуля побудована нова смуга руху на протязі всієї окружної дороги навколо Житомира. Сьогодні ж там "мертвий штиль". Невідомо коли взагалі роботи відновляться. Мені видається, що невиконання умов договору зі сторони підрядчика полягало у незадоволенні Укравтодору щодо платежів по відкатах. І лише. Десять мільйонів - це ще квіточки. А щодо повного завершення робіт на окружній дорозі - про це потрібно забути ще на років п'ять.
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30.03.2021 09:44 Відповісти
Что -то зачастили китайцев кидать. Вашингтонский обком в действии? Ну Китай не Беларусь, раздавят и не заметят
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30.03.2021 12:28 Відповісти
видно китайцы отката не дали и кидка через суд не получилось у зеленой шайки против китайцев?
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30.03.2021 14:05 Відповісти
Несчастная Житомирская окружнаяя дорога, Когда наконец ее закончат?!
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30.03.2021 15:46 Відповісти

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