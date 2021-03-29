Дефицит госбюджета достиг 21 миллиарда, – Казначейство

Дефицит государственного бюджета в феврале составил 14,9 млрд млрд грн, за январь-февраль этот показатель увеличился до 20,66 млрд грн

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Интерфакс-Украина

Согласно ее данным, в феврале дефицит общего фонда госбюджета составил 18,16 млрд грн, тогда как за два месяца этого года дефицит общего фонда возрос до 28,66 млрд грн по сравнению с планом в 49,3 млрд грн на этот период.

По данным Госказначейства, в феврале заимствования составили 37,5 млрд грн, в том числе внешние – 135 млн грн. Погашения в минувшем месяце достигли 27,8 млрд грн, из них почти 2,5 млрд грн – по внешним обязательствам.

В то же время за январь-февраль заимствования составили 77,7 млрд грн, в том числе 74,3 млрд грн по общему фонду. Внешние заимствования за два месяца 2021 года составили 480,6 млн грн, погашения по внешним обязательствам – 3,58 млрд грн.

Приватизация в стране принесла в январе-феврале 326 млн грн при плане 780 млн грн.

Как указало Госказначейство, доходы госбюджета за два месяца составили 143,5 млрд грн, в том числе 124,8 млрд грн по общему фонду при плане на этот период в 120 млрд грн, расходы – 164,33 млрд грн, по общему фонду – 154,59 млрд грн.

Как сообщалось, дефицит государственного бюджета Украины в январе 2021 года составил 5,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда – 10,5 млрд грн при запланированных 26,6 млрд грн.

Напомним, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,08 трлн грн, в том числе 959,85 млрд грн по общему фонду, расходы – 1,32 трлн грн и 1,18 трлн грн соответственно.